Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 18 aprile 2024

Tempo perturbato con cielo nuvoloso e precipitazioni diffuse sul tutto il territorio, anche a carattere di rovescio temporalesco in graduale attenuazione sul settore occidentale nel corso del tardo pomeriggio. Deboli nevicate attorno ai 1200 metri lungo tutti i rilievi appenninici.

Temperature minime comprese tra 7 e 10 gradi; in diminuzione le massime, comprese tra 12 e 15 gradi. Venti moderati con rinforzi dai quadranti settentrionali sino a divenire forti da nord-est su mare, costa e rilievi appenninici di crinale. Mare poco mosso al mattino con moto ondoso in graduale aumento fino a divenire localmente agitato al largo in serata.

(Arpae)