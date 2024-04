Open Day dei nuovi studi medici a Limidi

Sabato 20 aprile alle ore 16.30 i nuovi studi medici presso il Centro Polivalente “Ornello Pederzoli” di Limidi, in via Papotti, vengono presentati alla cittadinanza. Si tratta di una novità per la frazione di Soliera. I nuovi spazi ospiteranno gli studi di due medici di famiglia e un ambulatorio infermieristico di comunità, allestiti nell’ambito dell’organizzazione della rete assistenziale territoriale collegata alla Casa della Comunità che sorgerà in via Roma, a Soliera.

Saranno presenti Stefania Ascari, direttrice del Distretto di Carpi dell’AUSL Modena e i medici di medicina generale Gabriella Corvaglia e Marcello Volpe che a partire dai primi giorni di maggio avvieranno le proprie attività nei nuovi locali.