“Lo Stanzone delle Apparizioni” porta sul palco formiginese lo spettacolo “Il corpo – Primo studio”

Si rinnova sabato 20 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25) la rassegna teatrale inSpira. Nell’anno del centenario del rapimento e omicidio di Giacomo Matteotti per mano di una squadra fascista, l’associazione teatrale “Lo Stanzone delle Apparizioni” porterà sul palco formiginese lo spettacolo “Il corpo – Primo studio”.

Da un’idea di Riccardo Nencini, andranno in scena le storie di quattro donne che hanno legato il proprio destino ai loro uomini: Velia, Anna, Julka e Margherita, rispettivamente compagne di Giacomo Matteotti, Filippo Turati, Antonio Gramsci e Benito Mussolini. Una narrazione che esplora il tessuto umano mostrando gli uomini, vincitori e vinti, e le donne protagonisti di eventi che hanno influenzato profondamente la storia. Eventi per i quali c’è un prima e un dopo, proprio come è stato il delitto Matteotti.

Introduzione di Riccardo Nencini. Di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. La regia è affidata a Matteo Marsan.