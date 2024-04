Un altro milione per asfaltare chilometri di strade comunali carpigiane

Un milione per manutenzione straordinaria di alcune strade urbane: lo ha deliberato la Giunta, per interventi che dovrebbero cominciare in giugno, e si stima possano essere completati entro il mese di novembre.

Queste le vie interessate: Nitti, Da Gama (due tratti), incrocio Bollitora – Cattani, Meloni di Quartirolo (fra le vie Sigonio e Muratori/Minghetti), Sigonio, Pisacane, Molinari (raccordo incrocio tangenziale, e tratto fra via Lippi e uscita tangenziale), dell’Industria (fra via Frignani e rotatoria traversa S. Giorgio), Guaitoli (fra le vie III Febbraio e Fassi), Menotti, Costa, Rocca e viale dei Cipressi.

Scopo degli interventi, si legge nella relazione tecnica, «è quello di migliorare lo stato delle pavimentazioni a beneficio degli utenti e soprattutto della sicurezza stradale».

Le lavorazioni interverranno sulle criticità individuate con i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici: «deterioramento dei manti stradali in genere; fessurazioni più o meno accentuate nelle pavimentazioni bituminose; in alcuni casi cedimenti differenziali dei manti e dei sottofondi; in altri casi cedimenti diffusi del manto stradale».

Ulteriori interventi sono in programma a breve in strade frazionali.