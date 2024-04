Doppio intervento di bonifica nel modenese per gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

Nella giornata di ieri gli specialisti dell’Esercito sono intervenuti in località Montebonello nel comune di Pavullo nel Frignano, dove un privato cittadino aveva segnalato la presenza di un residuato bellico in un locale adibito a cantina a pochi metri dalla sua abitazione. La granata d’artiglieria da 7,5 cm APHE di nazionalità tedesca, è stata messa in sicurezza e distrutta in un luogo idoneo.

Nella giornata odierna invece il team di specialisti è giunto in via Poggio nel comune di Castelvetro di Modena dove un’impresa edile, nel corso di lavori di ristrutturazione di un’abitazione, aveva rinvenuto due residuati bellici, nella fattispecie due bombe a mano MK2 detta comunemente “Ananas” di nazionalità Americana.

Gli ordigni sono stati rimossi in sicurezza e fatti brillare in un’area a ridosso dell’argine del fiume Guerro. Il supporto sanitario è stato fornito in entrambi i casi dal personale medico della Croce Rossa Militare.

Gli artificieri dell’Esercito sono impiegati giornalmente negli interventi di bonifica occasionale del territorio da ordigni bellici. Questa capacità esclusiva dell’Esercito è frutto di un costante ed accurato addestramento e viene messa a disposizione del Paese in sinergia con le Istituzioni competenti sul territorio.

Ogni anno vengono effettuati oltre 2.000 interventi con la bonifica di decine di migliaia di ordigni residuati bellici.