Aggredisce una barista, arrestato dai carabinieri a San Cesario sul Panaro

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, intenti a vigilare l’abitato di San Cesario sul Panaro, udivano delle grida di una donna provenire dall’interno di un esercizio pubblico. Raggiunto l’interno del locale, soccorrevano una dipendente 22enne che riferiva loro di esser stata appena aggredita e colpita alla testa da un avventore con un oggetto in acciaio.

La donna, che recava sul capo i segni del colpo, indicava un uomo che i Carabinieri avvicinavano immediatamente, visibilmente alterato dall’assunzione di bevande alcoliche. Alla richiesta dei documenti l’interessato dava in escandescenza, approcciando fisicamente e minacciosamente i militari per poi spingerli con violenza lontano da sé, sputando e inveendo verbalmente contro gli stessi per opporsi all’identificazione.

Gli operanti bloccavano l’uomo e lo accompagnavano presso i loro uffici procedendo alla sua identificazione. Lo stesso, 54enne di origini tunisine, veniva dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e nella giornata odierna condotto innanzi il Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.