60 anni di calcio limidese con l’intitolazione del campo a Bruno Ghelfi

Il calcio Limidese compie 60 anni e l’evento sarà celebrato sabato 20 aprile 2024 dalle ore 14,30 presso il campo sportivo di Via Gambisa a Limidi di Soliera. Il programma dell’evento, con la partecipazione di autorità, prevede la presentazione delle tante squadre calcistiche di oggi (comprese formazioni femminili), l’intitolazione del campo a Ghelfi Bruno, due brevi partite di calcio, immagini storiche e tanta festa.

Sarà una occasione per tante persone per ritrovarsi anche dopo molti anni, resterà una giornata memorabile! L’impianto sportivo si chiamerà “Centro sportivo Comunale Bruno Ghelfi” in seguito alla dedica (con scopertura di apposita targa) a colui che è stato il principale promotore delle locali attività calcistiche e sportive in genere, sempre con un’attenzione particolare ai ragazzi. A tali attività Ghelfi ha dedicato praticamente tutto il tempo libero della sua vita con dedizione, serietà e gentilezza. Un modo di fare che ha attirato fin da subito, e in tutti questi 60 anni, tanti altri volontari a gestire le attività del centro e, naturalmente, centinaia di sportivi praticanti le varie attività (che non sono state solo calcio ma anche cicloturismo, podismo, ginnastica, pattinaggio, pallavolo ed atletica in genere).

Il Limidi F.C. è nato nel 1964, poi è diventato Polisportiva e successivamente è confluito nel Centro polivalente di Limidi (Mo) che è l’organizzatore dell’iniziativa.

L’evento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito.