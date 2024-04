Villa Minozzo, ponte di Calizzo riaperto ai mezzi pesanti

Sarà riaperto già domani, martedì, al transito dei mezzi pesanti il ponte della Sp 9 a Villa Minozzo, nei pressi dell’abitato di Calizzo, dopo il divieto emesso il 20 marzo scorso dalla Provincia di Reggio Emilia. La stessa Provincia ha infatti concluso un primo intervento urgente di consolidamento strutturale del ponte che potrà così tornare ad essere utilizzato anche dai veicoli con massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate, pur permanendo il senso unico alternato regolato a vista, con limite di velocità a 30 chilometri all’ora.

Come si ricorderà, il 20 marzo scorso il ponte era stato interdetto al transito dei mezzi pesanti dopo che i tecnici della Provincia, nell’ambito dei sopralluoghi periodici che vengono effettuati sugli oltre 600 manufatti di competenza dell’ente, avevano riscontrato uno stato di degrado di alcune travi.

Sempre sulla Sp 9, la Provincia sta anche effettuando in questi giorno il primo di una serie di 6 interventi di messa in sicurezza dell’arteria, tra Villa Minozzo e Civago, per un importo di 1 milione e 750.000 euro – 1,45 milioni dei quali finanziati dai Ministeri dei Trasporti e dell’Economia e finanze – destinati a risolvere gran parte delle criticità presenti su questo tratto appenninico. I primi lavori, che potranno comportare l’istituzione di sensi unici alternati, interesseranno proprio i tratti nei pressi di Calizzo.