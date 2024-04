Il PD di Fiorano interviene sulle elezioni, Comunali ed Europee, che si terranno l’8 e il 9 giugno

«Serve un lavoro di squadra, dal locale a Bruxelles, in difesa del settore ceramico e del lavoro giusto, di qualità ed ecosostenibile. Il PD è pronto a fare la propria parte, iniziando dal presentare ai candidati dem alle Europee la situazione della concorrenza sleale di Paesi come l’India: è un tema sul quale Bruxelles può fare molto, aumentando i dazi, sulla scia di quanto stanno facendo gli USA, per chi produce in spregio a ogni regola ambientale e di etica del lavoro». Così Davide Muradore, segretario PD di Fiorano, richiama il senso di un lavoro di squadra a tutela del Distretto, che passa dal progetto locale che vede Marco Biagini Sindaco all’invito al sostegno per i candidati PD alle Europee, ai quali si chiederà di attivarsi da subito per il settore ceramico e al diritto a una concorrenza sana e leale.

«Dal punto di vista locale – prosegue il PD – occorre lavorare sulla formazione per garantire buona occupazione ai lavoratori, e nel contempo mettere a disposizione figure tecniche e specializzate alle aziende per supportare l’accelerazione tecnologica e le innovazioni di processo». Il programma della coalizione di centrosinistra di Fiorano prevede, a questo proposito, un Centro di Formazione Professionale a partecipazione pubblica per venire incontro alle esigenze di chi fa impresa, per chi perde il lavoro e per chi esce da scuola e ha bisogno di un’opportunità concreta di inserimento lavorativo.

Sul tema occupazione interviene anche il candidato Sindaco Marco Biagini, portando l’attenzione sul lavoro di qualità e giustamente retribuito per chi opera per l’ente pubblico. «Anche il Comune – avverte Biagini – deve fare la propria parte, a partire dagli appalti pubblici. Sfruttando anche le possibilità offerte dal Nuovo Codice dei Contratti, occorre arginare gli effetti negativi dei subappalti al ribasso, offrendo invece condizioni economiche virtuose, rispettose dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro più rappresentativi per settore e con l’idea di avere un salario minimo a 9 euro».