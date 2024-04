Venerdì 19 aprile alla biblioteca Berselli di Campogalliano si ride in dialetto

A Campogalliano, venerdì 19 aprile, alle ore 20,30, è in arrivo una serata d’intrattenimento dove risate e buonumore saranno protagoniste.

Il sesto appuntamento della rassegna “Serate a Tema” proposto ed organizzato dall’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg all’interno della programmazione di corsi ed eventi presso la Biblioteca Edmondo Berselli di Campogalliano, in via Rubiera 1, sarà all’insegna del divertimento e del buonumore.

E’ infatti in programma lo spettacolo “Stasira as – descor in dialèt!”, una rassegna di scenette e sketch comico-brillanti proposto dalla compagnia teatrale “La Quérza ed Ganazè”, ovviamente provenienti da Ganaceto.

Avendo la sala capienza limitata si consiglia la prenotazione telefonando al numero 059.526176 oppure scrivendo una mail a nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com e biblioteca@comune.campogalliano.mo.it