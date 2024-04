Tavolo metropolitano di Salvaguardia per l’azienda Beyers Caffè Italia Srl di Castel Maggiore

Oggi si è riunito il Tavolo metropolitano di Salvaguardia del patrimonio produttivo in merito all’azienda Beyers Caffè Italia Srl di Castel Maggiore (Bologna).

L’incontro è stato presieduto dal Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali, della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, oltre alla Sindaca di Castel Maggiore.

Durante l’incontro l’azienda ha comunicato il persistere di una situazione di forte crisi, che ha portato all’apertura il 15 marzo di una procedura di licenziamento collettivo per cessazione.

Nel corso del Tavolo l’Agenzia regionale per il Lavoro ha confermato che l’azienda potrebbe avere le caratteristiche per la richiesta di attivazione di cassa integrazione, invitando l’azienda a esplorare tutte le possibilità che possano rappresentare un’alternativa al licenziamento, confermando la disponibilità ad avviare un Tavolo tecnico.

Le parti sociali hanno sottolineato di non essere state coinvolte, in questo ultimo anno, dalla compagine aziendale per aggiornamenti sullo stato di salute dell’azienda; hanno quindi chiesto di ritirare la procedura di licenziamento collettivo per consentire un confronto su possibili alternative.

Dopo ampia discussione, l’azienda ha comunicato che non intende comunque revocare o sospendere la procedura attivata, confermando tuttavia la disponibilità a partecipare al tavolo tecnico proposto dall’Agenzia regionale per il lavoro.

Il Capo di Gabinetto insieme alla Regione e alla Sindaca di Castel Maggiore auspicano che l’azienda risponda alla richiesta del territorio di esplorare, con il tempo necessario, tutte le possibili strade alternative al licenziamento.