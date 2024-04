Lapam Confartigianato in merito alla Giornata Nazionale del Made in Italy

«Eccellenza, unicità ed eredità culturale. La Giornata Nazionale del Made in Italy rappresenta un’occasione per enfatizzare ancora una volta i valori che contraddistinguono i prodotti italiani realizzati dalle nostre imprese». Lapam Confartigianato rimarca l’importanza di saper valorizzare e promuovere l’unicità delle realizzazioni delle imprese del territorio del Bel Paese.

L’associazione lo sottolinea in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e istituita con la Legge Quadro sulla Tutela del Made in Italy. La giornata, che si celebra il 15 aprile, giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla creatività e l’eccellenza italiana, sul valore e la qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani: il valore del Made in Italy sarà celebrato però lungo tutto l’arco di questa settimana.

«Il nostro territorio è ricco di imprese capaci di realizzare prodotti unici, originali e di grande valore, proprio nel rispetto di quel brand, qual è il Made in Italy, che veicola nel mondo la maestria tipica italiana – concludono dall’associazione –. Come associazione ci impegniamo a sostenere le imprese che continuano a elevare lo standard dell’eccellenza italiana. Ogni prodotto Made in Italy racchiude in sé una storia di artigianato, passione, dedizione e unicità: questa giornata deve enfatizzare il messaggio che il brand Made in Italy è sinonimo di qualità, autenticità e distinzione».