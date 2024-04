Exposanità apre il 17 aprile con il convegno inaugurale “Investire sui professionisti per la tenuta del SSN”

L’edizione 2024 di Exposanità si aprirà il 17 aprile, alle ore 10 con il convegno inaugurale “Investire sui professionisti per la tenuta del SSN”, (Sala Concerto – Centro Servizi, piano 1 Blocco D). Moderato dal giornalista de Il Sole24Ore, Marzio Bartoloni, il convegno si aprirà con un intervento di Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, dal titolo “Politiche sul personale sanitario: la chiave per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”.

Il convegno sarà preceduto dal taglio del nastro, alla presenza di: Marinella Mainolfi, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero; Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna e Coordinatore della Commissione Salute nazionale; Luca Rizzo Nervo, Assessore Welfare e Salute Comune di Bologna; Donato Loria, Direzione Venue BolognaFiere; Gianni Vitale, infermiere; Luca Bombarda, specializzando in medicina d’urgenza BOS, organizzatori di Exposanità.

Parteciperanno anche un giovane specializzando scelto da SIMEU, Società italiana di medicina di emergenza urgenza, e un rappresentante delle professioni infermieristiche individuato da FNOPI, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche.

L’edizione 2024 di Exposanità non poteva che aprirsi con un tema cruciale: la grande crisi del capitale umano in sanità, per medici, infermieri e personale sociosanitario. Molto è stato scritto sulla capacità del SSN di rinascere dalle proprie ceneri e di riuscire a volare, come fa il calabrone, pur nell’assenza dei presupposti fisici che lo permettono.

Se questo è stato – ed è ancora per certi versi – possibile, lo si deve innanzitutto all’abnegazione, alla competenza, allo spirito con cui la maggior parte di coloro che lavorano in sanità, si sono relazionati al loro mestiere: come se si trattasse di una missione. Oggi però, dopo anni di tagli lineari, blocchi delle assunzioni, fine del patto tra chi cura e chi viene curato, occorre davvero un cambio di registro. Da oltre quarant’anni Exposanità è casa per le professioni che si muovono in sanità e nel socio sanitario. Non può esserci possibilità di tenuta, né, tanto meno, di sviluppo, per il SSN se non si procederà ad un’adeguata valorizzazione di coloro che nel SSN lavorano. Dalle loro esperienze e vive voci, vogliamo raccogliere e rilanciare un messaggio per salvaguardare il nostro SSN, utilizzando al meglio la sua componente più preziosa: le persone.