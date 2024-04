Arresti e denunce durante i controlli nel weekend dei carabinieri modenesi

Nel decorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito diversi servizi di controllo del territorio, incentrati sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio e sul rispetto delle norme del Codice della Strada, ambito quest’ultimo inteso a limitare la sicurezza degli utenti da condotte di guida di persone sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti.

I Carabinieri di Cavezzo e quelli di Medolla, in un servizio perlustrativo congiunto, procedevano a Cavezzo al controllo del conducente di un veicolo in sosta in un contesto defilato e sospetto. L’uomo, un 24enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, deteneva sul mezzo e sulla persona degli involucri che contenevano sostanza stupefacente per circa 16 grammi tra cocaina ed hascisc, nel verosimile intento di spaccio.

L’interessato veniva pertanto segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per la detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sorprendevano per strada, in città, nell’ambito delle verifiche sui soggetti sottoposti a misure imposte dall’Autorità Giudiziaria, un giovane marocchino 21enne in violazione degli obblighi di detenzione domiciliare cui era sottoposto. L’interessato, privo di autorizzazioni nel senso, veniva pertanto arrestato per evasione e nella mattinata odierna verrà giudicato con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena.