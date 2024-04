In Piazza San Prospero a Reggio Emilia celebrato il Lions Day

Il grande cuore dei Lions ha invaso pacificamente il cuore della città di Reggio. La splendida Piazza San Prospero per un giorno intero si è tinta di giallo e di blu, i colori che contraddistinguono i Lions, la più grande associazione di volontariato al mondo, che a Reggio Emilia conta 11 Lions Club e un Leo Club, con oltre 300 soci attivissimi su tutto il territorio di città e provincia.

Il Lions Day, la giornata che celebra a livello internazionale l’associazione fondata negli Stati Uniti nel 1917 da Melvin Jones, è andato in scena in città e provincia con un ricchissimo programma di iniziative, tutte gratuite, dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie alle quali ha partecipato anche il Governatore del Distretto 108 Tb Giorgio Ferroni.

La giornata era iniziata con una raccolta alimentare organizzata dai Lions e dai giovani Leo presso il Conad Le Querce, il cui ricavato – una decina di pacchi alimentari con pasta, condimenti, prodotti per la colazione a lunga conservazione – è stato destinato a Dora Emporio solidale.

Quindi in piazza San Prospero si sono svolte le attività principali della grande festa Lions. In collaborazione con l’Associazione Ottici della Provincia di Reggio Emilia, alcuni medici oculisti hanno effettuato gratuitamente screening della vista, con refrattometri digitali di ultima generazione, a oltre un centinaio di persone che ne hanno fatto richiesta. L’attenzione alla salute e alla prevenzione sono tra le missioni principali dei Lions e, in collaborazione con l’Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia-ODV, per l’intera giornata altro personale medico Lions ha effettuato altrettanti esami gratuiti per il controllo della glicemia.

Per tutta la giornata è stato presente anche un ambulatorio mobile, dotato di personale qualificato, attrezzato per effettuare esami di ecografia e mammografia: un altro importantissimo servizio reso possibile grazie alla disponibilità della Fondazione Progetti del Cuore di Reggio Emilia.

I bambini, ma anche tanti ragazzi con i familiari si sono intrattenuti in piazza giocando con i giochi da tavolo e di ruolo, organizzati in collaborazione con la casa editrice specializzata Asmodée.

Per tutta la giornata il pubblico ha fatto tappa anche nei diversi stand allestiti in piazza, dedicati ai service realizzati nel corso degli anni dai Lions. I soci hanno portato a conoscenza della città alcuni dei loro temi principali, come il “Contrasto alla Fame”, rappresentato da due organizzazioni sostenute dai Lions reggiani: “Dora Emporio solidale” e il “Centro d’ascolto delle Povertà-Sintonia” della Parrocchia di San Pellegrino, e il “Supporto ai giovani e alle disabilità” con due associazioni onlus senza fini di lucro della città: “Credere per Vedere” e “Cooperativa Sociale Hesèd”. Un maxi schermo per tutta la giornata ha proiettato video istituzionali dei tanti service alla comunità locale e internazionale di cui si rendono protagonisti i Lions.

In provincia, a Guastalla, i soci del Lions Club “Ferrante Gonzaga” avevano organizzato la “Zampalonga” una bellissima passeggiata a scopo benefico sugli argini del Po, dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Il ricavato è stato interamente devoluto al “Servizio Cani Guida per non vedenti dei Lions”, il centro addestramento di Limbiate.

La giornata dei Lions si è conclusa con il suggestivo concerto della Corale Verdi di Parma, dedicato alla città, nella Basilica di San Prospero al completo. Una esibizione straordinaria della Corale, insieme al soprano Sara Minieri, al tenore Federico Bonghi e al basso Davide Ruperti, diretti dal maestro Claudio Cirelli, che hanno interpretato musiche e romanze di Donizzetti, Verdi, Fauré, Wagner e Rossini, accompagnati dal pianoforte del maestro Federico Toscano.