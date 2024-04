Cantiere tram di Riva Reno, si parte lunedì

Dopo il via libera della Soprintendenza, in via Riva di Reno ci si prepara alla cantierizzazione secondo le modalità già preannunciate.

Lunedì 15 aprile l’area compresa tra la rotonda di piazza Azzarita e la chiesa di Santa Maria della Visitazione sarà chiusa al traffico veicolare per consentire l’insediamento del cantiere; solo i residenti e gli autorizzati potranno accedervi, utilizzando l’apposita corsia creata nelle scorse settimane.

Si colloca in questa prima fase dell’intervento anche la chiusura dell’incrocio con via delle Lame, dove come sempre si partirà con le operazioni sui sottoservizi per poi proseguire, ma solo dal 22 aprile, con i lavori veri e propri, seguendo un piano di attività che prevede in primo luogo la demolizione del solaio di copertura del canale.

L’impatto sulla sosta è immediato: sin da lunedì 15 aprile i posti auto presenti nel tratto sopra indicato non saranno più disponibili.

Il piano sosta alternativo messo a punto per i 16 mesi di convivenza con il cantiere, che privilegia le esigenze di prossimità di residenti, lavoratori ed esercenti, già annunciato dall’Amministrazione e presentato nel corso di cinque incontri in Quartiere, è disponibile sul sito trambologna.it.

Nuova viabilità

Sono confermate le variazioni alla circolazione preannunciate. A partire sempre dalla giornata di lunedì 15 aprile e per circa tre mesi sarà chiuso l’incrocio Riva Reno-Lame, in corrispondenza del quale, provenendo dal centro su via delle Lame, sarà possibile svoltare a destra su Riva Reno in direzione Marconi o a sinistra verso via Brugnoli, sia per il traffico veicolare, sia per il trasporto pubblico.

Il tratto di via Riva di Reno a sud della chiesa di Santa Maria della Visitazione sarà percorribile solo a senso unico in direzione periferia per immettersi in via Brugnoli, la quale rimarrà a doppio senso, con possibilità di inversione all’altezza della Chiesa.

La viabilità ciclo-pedonale sarà sempre garantita, con obbligo di bici a mano per il superamento dell’incrocio Lame-Riva Reno.

In questa fase di cantierizzazione, nel tratto di via Riva di Reno tra via delle Lame e via Marconi l’accesso dei non autorizzati alla ZTL sarà consentito da Marconi e da Largo Caduti del Lavoro, con prosecuzione su via Azzo Gardino, che cambierà il senso di marcia; raggiunta via Riva di Reno, i non autorizzati ZTL potranno attraversare via delle Lame e proseguire svoltando poi a destra su via Brugnoli. Sarà temporaneamente spenta la telecamera a protezione della corsia preferenziale su via Marconi all’altezza di via del Porto, ma i varchi ZTL rimarranno attivi. Tutte le modifiche sono consultabili sul sito trambologna.it

Trasporto pubblico

Nei primi giorni di avvio della cantierizzazione le linee di trasporto pubblico transiteranno sui percorsi regolari, compatibilmente con lo svolgersi delle lavorazioni. Da metà della prossima settimana sono poi previste variazioni e deviazioni dei percorsi i cui dettagli saranno riportati sul sito www.tper.it.

Per dare continuità al trasporto pubblico durante le fasi di cantiere sono state istituite due preferenziali temporanee intorno all’area di via Riva di Reno: la prima in via Luigi Calori, sul lato destro della carreggiata, fino all’intersezione con viale Silvani, in prossimità del semaforo; la seconda nel tratto di viale Silvani compreso tra il civico 6 (intersezione con via Calori) e piazza di Porta San Felice. Una nuova fermata degli autobus è stata temporaneamente introdotta in via Calori, in corrispondenza del civico 13.