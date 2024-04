Samuele Bersani sold out lunedì al Teatro EuropAuditorium di Bologna

L’orchestra assume un ruolo centrale nello spettacolo tanto atteso di Samuele Bersani, in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna, lunedì 15 e venerdì 26 aprile (ore 21), per due imperdibili concerti.

In Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024, il cantautore riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: ​dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco). Le note dell’Orchestra e l’andamento vorticoso e imponente degli archi si intrecceranno, supporteranno e spingeranno la musica viscerale dell’artista, aumentandone le dinamiche di volume e di emozioni, i pieni e i vuoti, guidando il pubblico in questo inatteso e meraviglioso viaggio sonoro.

info@teatroeuropa.it – 051.372540