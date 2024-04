L’AUSL IRCCS di Reggio in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024

In occasione del 14 aprile, giornata nazionale delle donazioni di organi e tessuti 2024, l’Azienda AUSL IRCCS di Reggio Emilia intende ringraziare tutti i donatori ed i loro familiari che hanno risposto SI alla domanda di offerta donativa a loro proposta nei diversi ambiti donativi.

Questo ha permesso di continuare a portare salute e vita a tanti nostri concittadini in lista di attesa per un trapianto di organi e tessuti.

In particolare nell’anno 2023, all’Azienda USL di Reggio Emilia, sono state effettuati 21 accertamenti morte encefalica , 5 donazioni multitessuto, 14 donazioni a cuore fermo e 214 donazioni di cornee.

Una ulteriore attività donativa e di prelievo di cornee è iniziata all’Hospice Madonna dell’Uliveto di Albinea, permettendo anche in questa sede di cura e sollievo di poter rispondere alle volontà dei pazienti donatori lì ricoverati e dei loro familiari.

Il Coordinamento Ospedaliero al Procurement delle sedi ospedaliere di Reggio Emilia e di Guastalla rinnova il suo ringraziamento a tutti i donatori ed ai loro familiari per la grande generosità dimostrata con un semplice SI alla donazione.

La donazione di organi e tessuti può avvenire in vita divenendo donatori di sangue, midollo osseo, rene, parte di fegato, e con “tessuti residuati da interventi chirurgici” (membrana amniotica, teste di femore, vene safene…), oppure dopo la morte, solo dopo che è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita del paziente. Possono essere donati tessuti, come cornee, cute, tessuto muscolo-scheletrico e cardiovascolare e/o organi, fra cui cuore, polmoni, fegato, rene, pancreas ed intestino.

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità:

agli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità,

compilando il modulo dell’AIDO – Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule

agli uffici URP dell’Azienda USL di Reggio Emilia, presenti in ogni distretto.

Questi modi sono tutti pienamente validi ai sensi di legge. La dichiarazione resa all’ASL, al Comune e all’AIDO è registrata nel Sistema Informativo Trapianti e consultabile dai medici per verificare, in caso di necessità, l’esistenza di un’espressione di volontà sulla donazione.

Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi momento poiché, in caso di accertamento della volontà espressa in vita, fa sempre fede l’ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Non esistono limiti di età per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.

Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione. Per i minori sono sempre i genitori a decidere; se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.