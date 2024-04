Lasciami volare: papà Gianpietro porta a Formigine una testimonianza di vita

Si terrà lunedì 15 aprile alle ore 20.30 nell’Oratorio Don Bosco di Formigine “Lasciami volare. SO-stare con i ragazzi”, incontro a cura della Fondazione Ema PesciolinoRosso. Ingresso gratuito.

Protagonista dell’evento sarà Gianpietro Ghidini, che racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele. Perché: “Essere genitori è difficile, non te lo insegna nessuno, non c’è nessuna scuola da frequentare; al contempo essere figli è complicato, non sempre ci si sente all’altezza dei propri genitori, non sempre si comprende che sbagliare qualcosa non significa essere sbagliati”.

Papà Gianpietro, come viene chiamato nei suoi tanti incontri con le scuole e con la comunità, porterà a Formigine una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. La Fondazione che rappresenta, impegnata nel diffondere il valore della vita attraverso storie vere, è nata nel 2013 a seguito della morte, a soli 16 anni, di Emanuele a causa di una droga sintetica. Da allora, Gianpietro ha deciso di dedicare la maggior parte del proprio tempo ai giovani attraverso incontri di divulgazione e il confronto sui temi dell’adolescenza, scuola, origine delle dipendenze e rapporto tra genitori e figli.

L’incontro sarà seguito dal lancio di “Non parlarne è un suicidio,” gruppo di autoaiuto a cadenza settimanale e gratuito per persone che stanno attraversando un lutto, ma rivolto principalmente a persone che hanno subito una perdita per suicidio. Gli incontri, condotti dal medico psicoterapeuta Filippo Sentimenti, affronteranno il tema del suicidio dal tema della prevenzione e la cura delle persone più a rischio e del sostegno alle persone in lutto, i cosiddetti “sopravvissuti”. Maggiori informazioni: 347 450 6660 – filipposentimenti@libero.it. Il gruppo sarà sostenuto da Comune di Formigine, Telefono Amico Italia e Parrocchia di San Bartolomeo.