Elenco di chiusure programmate su Tangenziale di Bologna e Autostrade della regione

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Antonio Lecchi, via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, rotonda Bruno Gualandi, via Antonio Baldacci/Nuova Roveretolo, rotonda Luigi Antonio Amedeo di Savoia- Aosta Duca degli Abruzzi, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, via Prati di Caprara, rotonda Luciano Romagnoli, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Ciò comporterà anche la chiusura dell’entrata verso San Lazzaro/A14, dei seguenti svincoli: 8 Fiera, 8 bis viale Europa Granarolo-Caab e 9 San Donato.

In alternativa si consiglia: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, rotonda Augusto Baroni, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Sabina Santilli, rotonda Armando Gagliani, rotonda Giuseppe Modonesi, Via dell’Industria, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri; dallo svincolo 9 San Donato, proseguire sulla viabilità ordinaria: via San Donato/SP5, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, rotonda Augusto Baroni, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Sabina Santilli, rotonda Armando Gagliani, rotonda Giuseppe Modonesi, Via dell’Industria, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno con rientro in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

*****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.

******

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 aprile, per chi proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi da Padova è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso A1 Milano-Napoli/Firenze ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio;

per chi da Padova è diretto verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione A1 Milano-Napoli/Milano, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Autostrada del Brennero.