Alluvione: il Commissario Figliuolo in visita al Comune di Monzuno

Nella giornata di oggi, venerdì 12 aprile 2024, il Commissario Straordinario alla ricostruzione Generale Figliuolo ha incontrato il Sindaco di Monzuno Bruno Pasquini, alla presenza della Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, con il delegato della Città Metropolitana Marco Monesi, l’Ass.re di Monzuno Morena Ricò e i rappresentanti dell’Uff. Tecnico del Comune, Ingegneri Bichicchi e Battistini. Il Commissario ha visitato i luoghi più colpiti dagli eventi eccezionali dello scorso maggio e verificato lo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione.

Dopo avere passato una mezz’ora in Comune ad esaminare le foto delle principali frane del territorio, il Commissario ha fornito preziosi suggerimenti allo staff del Comune, complimentandosi innanzitutto per il lavoro svolto, sottolineando il fatto che si è agito sin da subito, senza aspettare tempo, operando con le risorse umane proprie e con le imprese del territorio. Un incontro programmato da molto tempo quello con il Commissario Figliuolo, dedicato esclusivamente al Comune di Monzuno, significativamente colpito dalle numerose frane: 76 sono quelle importanti.

“Abbiamo accompagnato il Commissario Figliuolo in visita sulla SP 325 – spiega il Sindaco di Monzuno Bruno Pasquini – dove ha potuto vedere la frana sistemata dopo i cinque anni di chiusura della strada e poi il Rio Bacchio dove la situazione è da ripristinare; in località Bellaria dove sono stati sistemati dei massi e a Vado in località Blogna. L’incontro si è svolto esclusivamente con i tecnici, proprio per essere operativo al massimo e capire le problematiche reali. Si è parlato inoltre degli sfollati iniziali e di quelli attuali e il Commissario Figliuolo ha fatto sapere che ci saranno ulteriori aiuti per le famiglie: l’attenzione rimane molto alta”.

E’ importante ricordare che nei giorni scorsi è stato aperto a Sasso Marconi uno sportello di supporto a tecnici e periti nella compilazione delle richieste di risarcimento per famiglie e imprese, di qualsiasi Comune, che hanno subito danni a seguito dell’alluvione del maggio scorso. Lo sportello, che si aggiunge a quelli già attivati in Romagna, offrirà assistenza e consulenza sia per la redazione delle perizie necessarie per consentire la compilazione e l’invio delle richieste di contributo attraverso la piattaforma regionale “Sfinge”, sia per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni.

Gestito dagli operatori della struttura del Commissario per la Ricostruzione Figliuolo, e dal personale di Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa), lo sportello è dedicato in via prioritaria a tecnici e periti; i cittadini che intendono accedere allo sportello dovranno essere accompagnati dai propri consulenti tecnici.

Lo sportello di Sasso Marconi si trova nei locali al primo piano dell’ex-palazzina AUSL di via Porrettana 314/2, nel centro cittadino.

Dopo l’apertura dell’11 aprile sono previste per il momento le aperture nei giorni del 18 e 24

aprile, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Allo sportello si accede esclusivamente su appuntamento contattando l’ufficio comunale ‘@TUxTU Comunica’ al num. 051 843534, da martedì a sabato in orario 8.30-12.30.