Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche Formigine ufficializza la presenza alle prossime elezioni amministrative

Con una presentazione in un luogo significativo, e non convenzionale, un’azienda agricola biologica di via Ghiarola Vecchia, questa mattina Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche di Formigine ha ufficializzato la presenza con una propria lista alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 Giugno a sostegno della candidatura di Elisa Parenti a sindaco.

“Dopo molti anni di assenza il mondo ecologista e di sinistra si ripresenta a Formigine con una proposta politica innovativa che coniuga i temi del sociale, del lavoro, ai temi della transizione ecologica e della lotta ai cambiamenti climatici, senza dimenticare il grande tema della Pace e della nonviolenza.

E’ una proposta politica che vuole riavvicinare alla politica le tante persone di sinistra e del mondo ecologista che se ne erano allontanate, una proposta per accelerare la transizione ecologica, per politiche sociali eque e inclusive, per la tutela dei diritti, per le pari opportunità, per una mobilità sostenibile, per la promozione di comunità energetiche, per una Formigine europea solidale e accogliente.

Per fare questo partiamo dai valori condivisi contenuti nella Costituzione, democratici, pluralisti, egualitari, solidali, antifascisti e antirazzisti.

La lista AVS di Formigine sarà composta da 24 candidati/e con parità di genere e rappresentative del mondo associativo, sindacale, della solidarietà internazionale, dell’accoglienza, della scuola, del volontariato diffuso, delle arti, della difesa dei diritti.

Il futuro di Formigine è UNA COSA PUBBLICA, scuola pubblica, sanità pubblica, acqua pubblica, servizi pubblici, ecc. questo sarà il messaggio che lanceremo in tutte le nostre iniziative e che veicoleremo in tutta la nostra comunicazione, una svolta rispetto alle privatizzazioni spinte di questi anni che hanno sempre più reso difficile l’accesso ai servizi essenziali di sempre più larghe fette di popolazione.

Vogliamo che Formigine non sia una città a due velocità con fasce sempre più povere a fronte di fasce sempre più ricche, dove i giovani possano rimanere, non vogliamo che Formigine diventi una città per pochi ma per tutti.

Il prossimo appuntamento è già programmato per sabato 20 aprile al pomeriggio alle 16 al Parco di Villa Gandini dove verranno resi noti i nomi di tutte le candidate e candidati della lista AVS di Formigine con un evento che unirà musica e impegno con letture di brani che toccheranno tutti i temi alla base del nostro impegno politico”.

(Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche Formigine)

Avsformigine@gmail.com