Aimag Mirandola con Avis, insieme per la donazione del sangue

In 70 hanno risposto all’invito a donare sangue che Aimag di Mirandola ha promosso con una campagna di sensibilizzazione e una serie di incontri informativi rivolti a tutti gli operatori delle proprie sedi. Giovedì 11 e venerdì 12 aprile l’autoemoteca e il personale sanitario Avis nell’area antistante il direzionale di Mirandola hanno accolto i primi aspiranti donatori per effettuare elettrocardiogramma e prelievo per gli esami di idoneità, seguiti dall’immancabile ristoro post prelievo.

Nei prossimi giorni l’autoemoteca si sposterà a Carpi, per effettuare i prelievi ai dipendenti della locale sede Aimag. L’iniziativa rientra nei progetti di benessere e di responsabilità sociale che la multiutility mirandolese ha messo in campo tra il proprio personale e a favore della comunità.