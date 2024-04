Trekking in archivio, domani a Bologna il primo percorso organizzato dalla rete Archivi del presente

Domani, venerdì 12 aprile, con ritrovo alle 15 in piazza Renzo Imbeni nel Fiera District, si terrà il primo appuntamento del ciclo di Trekking in archivio, promosso dalla rete Archivi del presente dal titolo “Eventi di guerra, interventi di pace”.

La partecipazione è gratuita, è consigliata la prenotazione alla mail:

biblcons@regione.emilia-romagna.it

Il percorso di domani, che si snoda dalla sede istituzionale della Regione nel Fiera District all’archivio storico del Comune di Bologna in via Tartini, condurrà alla scoperta delle testimonianze documentarie degli eventi bellici a Bologna e delle iniziative di pace che hanno ispirato le istituzioni bolognesi.

L’Archivio storico del Comune di Bologna partecipa al Trekking con una presentazione sintetica dell’archivio e visita al deposito e con l’esposizione, nella sala polivalente dal titolo: “Azioni di pace dell’Amministrazione comunale negli anni ‘60 e ‘70”, una selezione di documenti provenienti dal Fondo Gabinetto del Sindaco, sezione ufficio Esteri (1960-1998); Fondo Segreteria generale, serie Atti del Consiglio, Manifesti e fotografie e fotogrammi tratti dal video storico “Bologna città di Pace”, che ricostruiscono le azioni di pace attuate dagli amministratori comunali negli anni 1960 -1970. In mostra anche: “Movimenti per la Pace” un racconto che descrive, dal 1960 al 2004, le varie iniziative realizzate in Regione e anche all’estero in difesa della pace, con proiezione di foto e pannelli a cura dell’archivio dell’associazione UFO, (Unione Fotografi Organizzati) – Luciano Nadalini.

A cura di Daniele Vincenzi Archivio storico dell’Ordine Architetti di Bologna; Simonetta Mingazzini Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; Tiziana Ravasio Archivio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; Elena Boni

Archivio storico della Regione Emilia-Romagna; Maria Maugeri e Michela Venturi Archivio Storico del Comune di Bologna; Luciano Nadalini Archivio storico associazione UFO (Unione Fotografi Organizzati).

“Sono felice di prendere parte a questo trekking, che ancora una volta dimostra come il movimento e quindi il benessere delle persone possa conciliarsi con mondi diversi come quello degli archivi, che fa parte delle nuove deleghe che mi sono state affidate. Attraverso il cammino riscopriamo la memoria, con le ricorrenze nel mese di aprile legate alla Liberazione, e portiamo avanti il dovere della pubblica amministrazione rappresentare il bisogno di pace, attuale e importante in questo momento storico”

dichiara l’assessora Roberta Li Calzi.

“Una importante iniziativa conferma come la memoria e l’identità di una comunità sia un valore prezioso per affrontare le difficili sfide della contemporaneità, a cominciare dalla situazione di guerre di cui siamo testimoni quotidianamente”, così l’assessore alla Scuola Daniele Ara.

I prossimi appuntamenti di Trekking in Archivio saranno il 20 aprile, con Archivi Resistenti all’Istituto Parri e il 10 maggio, con “Studenti in movimento”, all’Archivio di Stato.