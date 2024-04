Torna nel week end presso il Parco Ducale il “Temple Green”

A Sassuolo, il 13 e il 14 aprile 2024, presso il Parco Ducale, torna, nella sua terza edizione, il TEMPLE GREEN – La primavera del pensiero, piccolo festival che parla di ambiente, natura e sostenibilità, rivolto a tutta la città.

L’associazione STED, che da tre anni gestisce il Temple Theater, Teatro Andrea Rompianesi, anche quest’anno impegna le sue energie per approfondire tematiche ambientali e per attivare un processo di sensibilizzazione rispetto alla crisi climatica che stiamo vivendo. Nella sua terza edizione il festival si ingrandisce e si struttura sempre più, allargando la sua offerta culturale, formativa e ludica.

Strutturato su due giorni, dalla mattina alla sera di sabato 13 e domenica 14 aprile, il TEMPLE GREEN prevede anche quest’anno attività varie e diversificate, nell’intento di costruire un momento di confronto cittadino che dia spazio a chiunque voglia riflettere su temi legati alla natura e alla sostenibilità, dai più grandi ai più piccini. Il programma prevede innanzitutto, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, i due consolidati incontri scientifici: Asia Guerreschi, dall’Università di Ferrara, ci parlerà delle possibili strategie comunicative rispetto alla crisi climatica, mentre Massimo Vitturi, affronterà il tema degli animali selvatici e di come il loro habitat si sta modificando; vi saranno poi due spettacoli teatrali: un monologo di Saverio Bari dal titolo “Evoluzione” e “FIUMI”, spettacolo di teatro sonoro dell’attore milanese Carlo Della Santa. Per i più piccoli anche in questa edizione sono previsti diversi appuntamenti: un laboratorio creativo sensibile a cura di Elisa De Benedetti, il sabato e la domenica pomeriggio, e le letture sotto gli alberi, a cura di STED, la domenica mattina. Sempre la domenica mattina l’immancabile appuntamento di Yoga al parco a cura di Kinetika srl, aperto a tutti. Ospite speciale di questa edizione sarà l’artista poliedrica Lara Lorenzi che terrà un laboratorio creativo intitolato “Il Tarassaco, mite bellezza”, durante il quale guiderà i partecipanti nella costruzione di uno dei suoi meravigliosi fiori di carta (info, costi e prenotazione alla mail lara.lorenzi@libero.it). Quest’anno anche la musica dal vivo avrà il suo spazio con due appuntamenti blues, i Dynamica il sabato e ED + PAUL MAY GRAY la domenica, in orario aperitivo entrambi i giorni. E poi bancarelle di artigianato eco-sostenibile, associazionismo da tutta l’Emilia-Romagna, swap-market e area food interamente plant-based, in cui sarà possibile mangiare e bere nel verdissimo contesto del parco ducale.

Sempre in dialogo con i Fridays For Future Sassuolo, insieme ai quali è nata due anni fa l’idea del festival, l’obiettivo del TEMPLE GREEN rimane quello di offrire diversi tipi di proposte e attività legate ad un unico macro-tema: il rapporto uomo-natura. L’urgenza del TEMPLE GREEN è quella di parlare del nostro pianeta, di come si sta trasformando e di come è possibile rispettarlo e salvarlo.

Il 13 e 14 aprile 2024 presso il Parco Ducale di Sassuolo, TEMPLE GREEN – La primavera del pensiero: l’ambiente, l’ecologia e la sostenibilità rivolti a tutta la città.

L’evento è sostenuto dalla Fondazione di Modena, dalla Regione Emilia-Romagna ed è patrocinato dal Comune di Sassuolo. Sponsor tecnico Martinelli srl.

Festival ad ingresso gratuito.

Per info e informazioni: templetheater.sassuolo@gmail.com oppure whatsapp al 3534327979 – Teatro Andrea Rompianesi, Sassuolo c/o Casa nel Parco in Largo Bezzi, 4.