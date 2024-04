Servizi antidroga e di controllo alla circolazione stradale da parte dei carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Modena sono stati impegnati nel territorio

provinciale per il contrasto allo spaccio di strada di sostanze stupefacenti, con mirato e

sistematico controllo di persone e veicoli in transito nelle arterie stradali principali e

secondarie.

Nell’ambito di tale attività, i militari della Tenenza di Vignola hanno sequestrato circa

4 grammi di hascisc ad un 29enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora,

sottoposto a controllo mentre si aggirava nella serata nelle vie di quel centro abitato. I Carabinieri di Sassuolo intervenivano nella stessa serata in via Vignolese, all’interno

di un appartamento dove era stata segnalata un’accesa lite tra residenti. Nella circostanza uno dei contendenti veniva trovato in possesso di una quantità di marijuana pari a grammi 12 circa, detenuta per uso personale. La droga veniva posta in sequestro e l’interessato

segnalato quale assuntore alla Prefettura di Modena.

A Maranello militari dell’Arma locale procedevano al controllo stradale di un 24enne

che, alla guida di un veicolo, risultava sprovvisto di titolo abilitativo alla guida poiché mai

conseguito. Nella circostanza, accertato che l’interessato era già incorso in analoga illecita

condotta, il mezzo veniva posto in sequestro ai fini della confisca.