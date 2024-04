Ruzzolone e piastrella tornano in campo nel Modenese

Dopo la sosta pasquale sono riprese le qualificazioni del lancio del ruzzolone e del gioco della piastrella. Il paese di Coscogno, frazione del Comune di Pavullo sul Frignano, e quello di Savignano sul Panaro, sempre nell’Appennino modenese, hanno ospitato la quarta giornata alla quale hanno preso parte ben 402 lanciatori di ruzzolone, suddivisi nelle tre categorie, mentre nella piastrella le presenze sono state 10.

Le gare si sono tenute a Coscogno, per quanto riguarda la categoria A e la piastrella, dove hanno prevalso rispettivamente Tiziano Cerfogli e Pietro Galli dell’Asd Casine nel ruzzolone mentre nella piastrella si sono imposti, a pari merito, Enrico Torri e Giuseppe Mattioli, Renzo Ladurini ed Ugo Mammi di Val Rossenna.

Le categorie B e C hanno gareggiato a Savignano sul Panaro dove hanno prevalso, rispettivamente, Daniele Dozzi e Vincenzo Cornia dell’Asd Savignano in categoria B, Mirko Iattoni e Stefano Antoni dell’Asd Monzone in categoria C.

L’Asd Savignano con il successo della giornata ha fatto registrare una cosa mai avvenuta negli annali del ruzzolone: tre vittorie consecutive nella medesima categoria.

Le gare di qualificazione proseguiranno domenica 14 aprile sull’impianto di Coscogno per quanto riguarda le categorie A, C, Giovanili e la Piastrella. La categoria B gareggerà a Colombaia di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia Tutte le categorie seniores saranno impegnate con una prova a terne.

Le classifiche:

Cat. A: 1° Tiziano Cerfogli e Pietro Galli Casine, 2° Giulio Iattoni e Fausto Vogni S.V.S., 3° Emanuele Beneventi e Roberto Ingrami Sant’Antonio, 4° ex equo Giorgio Tonozzi e Fausto Milani Lama Mocogno-Tolé/Amedeo e Giuliano Bosi Rovinella/Fabrizio Boni e Maurizio Banorri Montese (BO).

Cat. B: 1° Daniele Dozzi e Vincenzo Cornia Savignano, 2° Valerio Corsini e Severino Bertelli S.V.S., 3° Carlo Raschi e Sergio Giacobazzi Montese (BO), 4° ex equo Gian Carlo Bellucci e Giulio Cesare Cioni Casa Venturelli-Gaiato/ Aldo Bonfiglio Gherardini e Franco Iattoni Casine.

Cat. C: 1° Mirko Iattoni e Stefano Antoni Monzone, 2° Domenico Pigati e Mauro Ricci Fanano, 3° Germano Borelli e Tonino Franchini Sant’Antonio, 4° Sigismondo Donini e Gian Luca Brusiani Virtus Pavullo.

Piastrella: 1° Enrico Torri e Giuseppe Mattioli, Renzo Ladurini ed Ugo Mammi Val Rossenna, 2° Agnese Bertacchini e Adelchi Corsini Val Rossenna-Virtus Pavullo.