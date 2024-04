Rafforzare le competenze e prepararsi alla vita adulta: a Calderara un progetto per 11 minori con disabilità certificata

Rafforzare le life skills dei minori con disabilità attraverso l’acquisizione di conoscenze e capacità mirate alla vita adulta e ad una reale inclusione all’interno della società. È il principale obiettivo del progetto del Comune di Calderara di Reno che partirà lunedì 15 aprile e proseguirà fino a metà giugno: si intitola “Azioni di arricchimento, qualificazione e rafforzamento dei servizi a favore dei giovani con disabilità certificata”, è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (misure a sostegno del successo formativo e della transizione verso il lavoro) con circa 10.300 euro, ed è rivolto ad 11 ragazzi calderaresi iscritti alle scuole secondarie di secondo grado o che le hanno appena terminate.

Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, che sarà realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Dolce di Bologna, prevede interventi educativi finalizzati a sostenere i partecipanti nel proprio percorso verso l’autonomia, la realizzazione personale e l’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, impareranno a conoscere la città il territorio in cui vivono, ad acquisire autonomia negli spostamenti, a sviluppare abilità sociali e relazionali, ad avere consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Si sperimenteranno come adulti.

«Questo nuovo intervento – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone – va ad incrementare le nostre azioni a sostegno della disabilità: in particolare quello che con il progetto intendiamo valorizzare e garantire è l’autonomia, una prospettiva importante per i destinatari in un’ottica inclusiva e di una vita quanto più possibile indipendente. In questo quadro si inserisce anche il progetto legato al “Dopo di noi”, che abbiamo varato di recente, così come i tanti progetti in essere presso la Casa delle Abilità, iniziative tutte all’insegna dell’innovazione e dell’inclusione: per un welfare che non lascia indietro nessuno e che, soprattutto, non si limita ad aiutare i soggetti più fragili ma mira ad inserirli pienamente nel contesto sociale e nella comunità e, come in questo caso, nel mondo del lavoro».