La Dolce Vita torna a Finale Emilia

La magia degli anni ’60 sta per tornare a Finale Emilia con l’edizione 2024 de La Dolce Vita. Questo favoloso evento trasformerà le vie del paese in un vero e proprio tuffo nel passato, riportando in vita l’atmosfera gioiosa e spensierata di quei tempi indimenticabili.

Uno degli eventi più attesi del 2024, che riporterà in vita l’atmosfera degli anni ’60 con sfilate di #moda e #auto d’epoca. I partecipanti sono invitati a vestirsi con abiti stile #anni ’60 per immergersi a pieno nello spirito dell’epoca.

Per gli amanti della #musica, si terranno concerti e spettacoli dal vivo con artisti che reinterpreteranno i grandi successi di quel decennio indimenticabile. E per i ballerini, non mancheranno serate danzanti con musica anni ’60.

Un’area sarà dedicata ai più piccoli con giochi, #laboratori creativi e attività ludiche a tema per far divertire i bambini in totale sicurezza.

Gli appassionati di fotografia potranno partecipare a #concorsi e #mostre fotografiche, immortalando i momenti più belli dell’evento con il loro obiettivo. E chi vorrà mettere alla prova la propria conoscenza dei favolosi anni ‘60, potrà fotografare e votare la vetrina più bella. In questo modo si potrà partecipare ad un questionario di valutazione che varrà il rilascio via mail di un attestato digitale. Le foto delle vetrine più belle, verranno in seguito esposte insieme agli scatti più belli dell’evento in una mostra dedicata alla manifestazione.

L’appuntamento clou sarà “PranziAMO – Il pranzo dei 500” di domenica 21 aprile. Una tavolata gigante di 500 coperti verrà allestita lungo Via Mazzini per un pranzo di paese in piena regola, il tutto a favore dell’Associazione AMO.

Ma le sorprese non finiscono qui! Gli organizzatori hanno in serbo una vera e propria “food experience” con le migliori prelibatezze provenienti dalla rappresentanza di #sagre d’Italia. Un viaggio culinario unico nel suo genere!

E per i più competitivi, perché non cimentarsi nella “Gara di zuppa inglese” con l’Alchermes @Casoni liquori? Oppure divertirsi con la storica “Corsa dei sacchi” o le staffette sportive e goliardiche?

Ad impreziosire ulteriormente la kermesse, l’on. Filippo Berselli, proprietario della Triumph TR3 Spider guidata da Marcello Mastroianni durante le riprese del film “La Dolce Vita”, sarà presente con la vettura originale nel pomeriggio di sabato e disponibile per fotografie, interviste e curiosità.

La Dolce Vita riserverà anche momenti di puro divertimento con giochi e attività per tutte le età: dai laboratori di pasta fresca al noleggio dei mitici risciò per fare il giro turistico del paese, fino alla folle “Coppa Cobram”, una gara ciclistica tra le vie del paese davvero…indimenticabile!

Eventi collaterali a cui prestare importanza:

● Giovedì 18 Aprile alle ore 20,45 presso il Nuovo Cinema Corso: Anteprima Dolce Vita – Lezioni di Cinema : Gli anni ‘60 con il Prof. Giulio Antonio Borgatti.

● Sabato 20 Aprile 2024 alle ore 9:30, presso il Nuovo Cinema Corso a Finale Emilia, sarà organizzata anche la giornata informativa per i futuri “elicicoltori”, grazie all’Istituto Nazionale di Elicicoltura di Cherasco e al loro direttore Simone Sampò, riconoscendo al Comune di Finale Emilia un ruolo importante e prestigioso nel mercato della chiocciola, grazie alla Coop. Caracol e alla Lumaca di Casumaro (Sagra in programma dal 25 Luglio al 10 Agosto 2024).

L’appuntamento è per:

Venerdì 19 Aprile 2024 dalle 16:00 alle 24:00,

Sabato 20 Aprile 2024 dalle 9:00 alle 2:00,

Domenica 21 Aprile 2024 dalle 9:00 alle 00:00.

Programma sempre aggiornato su https://www.ladolcevita.mo.it/programma/