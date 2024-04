Il sito dell’Ausl di Modena si rifà il look, da lunedì 15 aprile la nuova versione online

Un sito internet tutto nuovo, ancora più accessibile e intuitivo per i cittadini. E’ quello dell’Azienda USL di Modena, che da lunedì 15 aprile sarà attivo in una versione completamente rivista. Il restyling è stato fortemente voluto dall’Ausl, consapevole dell’importanza – sempre più centrale – che la presenza digitale ha acquisito anche per il settore pubblico.

Il sito ricalca le linee guida per i siti web e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, che hanno aggiornato gli standard e gli obiettivi richiesti per la presenza web istituzionale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini durante la navigazione progettate principalmente per essere fruita da dispositivi mobili.

Quattro sono le sezioni principali raggiungibili con facilità dalla home page:

Servizi e prestazioni: risponde al bisogno dei cittadini di scoprire quali sono i servizi e le prestazioni a cui possono accedere organizzate per aree tematiche (dai bambini ai caregiver, dalle scuole alle imprese fino agli animali d’affezione).

Come fare per: sezione già presente anche nella precedente versione del sito, ha l’obiettivo di guidare gli utenti nelle procedure più o meno complesse, come ad esempio pagare il ticket, prenotare visite o esami, ritirare i referti o cambiare/scegliere il medico o il pediatra.

Strutture: la sezione sostituisce la precedente dicitura “Dove trovarci” e riporta tutte le informazioni sui luoghi dell’Azienda (in particolari sulle sedi fisiche) completi di recapiti, orari di apertura e informazioni utili per raggiungerli. Tra queste, viene dato ampio spazio alle singole schede degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, completamente rinnovate.

L’Ausl comunica: sezione completamente nuova che racchiude tutta la comunicazione ufficiale dell’Azienda USL verso gli utenti, principale punto di riferimento per restare aggiornati sulle novità: dagli eventi ai bandi di concorso, dalle notizie e i comunicati stampa alle gare.

Un’altra importante novità del nuovo sito è il sistema di feedback presente in tutte le pagine del sito, tramite il quale gli utenti possono valutare l’utilità delle singole pagine e inviare un messaggio alla redazione web dell’Azienda USL di Modena.

“Il nuovo sito è frutto di un lavoro importante di revisione, ristrutturazione e riorganizzazione dei contenuti fortemente sentito – dichiarano Giulia Superbi e Francesca Vecchiato della redazione web dell’Azienda USL di Modena -. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di un nuovo punto di partenza. Un sito progettato per essere fruito principalmente da smartphone, con l’obiettivo di essere sempre più chiari ed efficaci nel modo comunicare sul web e rispondere ai bisogni informativi delle persone. Per questo lanciamo l’invito ai cittadini ad utilizzare il nuovo sistema di valutazione e feedback presente in ogni pagina del sito. Ringraziamo la Direzione aziendale per la piena fiducia accordataci in questi mesi di grande lavoro e i colleghi dei servizi strategici che hanno accolto e condiviso la progettualità”.