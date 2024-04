Fiorano Modenese sigla il “Patto per la Lettura”

Proprio oggi, giovedì 11 aprile, Fiorano Modenese ha siglato un importante documento, denominato “Patto per la lettura”, una firma atta a rinsaldare l’importanza che il Comune attribuisce ai libri e alla diffusione della cultura.

A tal fine si adopera – principalmente attraverso la biblioteca comunale – nell’offrire iniziative di promozione del libro, educazione alla lettura, diffusione di conoscenza e formazione, collaborando con le scuole, le associazioni, gli enti del terzo settore, le librerie del territorio e condividendo con tutti i soggetti coinvolti una visione della cultura come risorsa primaria. Da qui il Patto per la Lettura, secondo le linee strategiche indicate dalla Legge 15 del 2020 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.

L’adesione al Patto è aperta agli enti, associazioni, gruppi formali, operatori del settore, imprese che si riconoscono nei valori e principi del Patto e che si impegnano a sostenere la rete territoriale di promozione della lettura e a collaborare nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, con il coordinamento e il presidio dell’Amministrazione. È possibile aderire anche in altri momenti: non mancheranno certamente occasioni in futuro per siglare la stipula. Il presente Patto ha durata triennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in forma espressa, mediante comunicazione dei soggetti che intendono procedere al rinnovo.

“È con vera soddisfazione e gioia – afferma l’assessore Morena Silingardi – che oggi firmiamo questo Patto dedicato alla lettura. Non esiste strumento migliore per creare aggregazione e comunità che non sia il libro, dando opportunità di crescita umana e culturale a ciascun cittadino. Proprio per questo io e l’Amministrazione ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per la sigla di un documento simbolico ma comunque molto importante, con l’auspicio che l’amore per la cultura possa diffondersi ogni giorno di più”.

Ecco gli enti fioranesi che hanno sottoscritto il Patto: Centro per le Famiglie dell’Unione di Comuni del Distretto; Fondazione Luigi Coccapani; Edicola del Centro di Paoletti Elisa; Associazione Culturale InArte; Istituto Comprensivo F. Bursi; Istituto Comprensivo 1; Cooperativa sociale Don Bosco; libreria Le vite degli altri di Rubini Ivan; Associazione Librarsi; Lumen APS; Circolo Culturale Nuraghe.