Venerdì 12 aprile a Sassuolo incontro pubblico sulla Bretella Campogalliano – Sassuolo

Venerdì 12 aprile, ore 20.30 presso la Camera del Lavoro di Sassuolo in Piazza Tien An Men n.21, il Comitato No Bretella – Si Mobilità Sostenibile promuove un incontro pubblico per fare il punto sul progetto della Bretella Campogalliano Sassuolo, illustrare le riflessioni e le proposte del Comitato stesso, commentare gli ordini del giorno approvati dai consigli comunali di Modena e di Formigine, che chiedono di rivedere e ripensare il progetto.

Secondo il Comitato, la Bretella Campogalliano Sassuolo è un’opera inutile e dannosa, che avrebbe conseguenze negative sul cambiamento climatico, sull’inquinamento di aria, acqua e suolo, sulla sicurezza stradale e su quella idrogeologica. Peggiorerebbe, inoltre, la mobilità di merci e persone e impedirebbe di fatto il miglioramento nella logistica delle merci, indispensabile per l’efficienza e una maggiore economicità. L’esempio positivo della Kerakoll lo dimostra.

Le priorità alternative alla Bretella, secondo il Comitato, riguardano la realizzazione dei collegamenti, tutti ferroviari, tra gli scali merci di Dinazzano e di Cittanova, tra quest’ultimo e il polo logistico di Campogalliano, un nuovo raccordo Sassuolo-Castellarano-Casalgrande-Roteglia, una nuova linea ferroviaria Sassuolo-Maranello-Vignola. Utili sono anche alcune opere stradali: un casello “Modena Centro” – all’intersezione tra l’A1 la Modena Fiorano e la complanare di Modena – e il completamento dell’intera complanare contigua all’A1 tra la tangenziale di Modena e Reggio Emilia, permetterebbero di decongestionare la via Emilia tra le due città, di collegare direttamente la Modena Fiorano con A1 e A22, risparmiando una enorme quantità di terreno agricolo.

“E’ ormai evidente anche ai ciechi – sostiene il Comitato – che la Bretella sarà costruita solo se il rinnovo trentennale della concessione-gestione dell’A22 sarà affidato ad Autobrennero Spa tramite una gara europea falsata in partenza perché prevede il diritto di prelazione per la stessa Autobrennero”.

L’incontro, presieduto da Sonia Pistoni del Comitato No Bretella-Si Mobilità Sostenibile, sarà aperto dal saluto di Alessandro De Nicola della CGIL Zona Sassuolo, seguiranno gli interventi di Mauro Sentimenti curatore e coautore del libro sulla Bretella, Giuseppe Borghi del Comitato per il Treno a Maranello, Roberto Bandieri agronomo, Roberto Monfredini ambientalista, Paolo Lauriola di ISDE – Medici per l’Ambiente.

Sono state invitate le forze politiche che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative di Sassuolo.

Per approfondire sarà disponibile il libro ”Non è solo una strada, ma un modo di stare al mondo. Riflessioni e proposte sull’autostrada Campogalliano Sassuolo”. Autori: M. Sentimenti, P. Berdini, E.Nora, E.Righi, G.Bollini, N. Dosio. Editore Pendragon Bologna

(Comitato No Bretella Si Mobilità Sostenibile)