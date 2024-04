Centrosinistra a Formigine, completata la coalizione: saranno sei le liste a sostegno di Elisa Parenti

Si è completata in questi giorni la costruzione del perimetro della coalizione di Centrosinistra a Formigine. Saranno sei le liste a sostegno della candidatura a Sindaco di Elisa Parenti alle amministrative dell’8 e 9 giugno. Tre forze politiche nazionali e tre liste civiche con forte radicamento sul territorio. Fra i primi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra. Le civiche alleate invece saranno Formigine al Centro, Formigine Città in Movimento, Formigine Viva. In questi giorni sono in corso le presentazioni delle singole forze politiche assieme alla candidata.

“Le idee e i progetti concreti da realizzare per la nostra comunità – afferma la candidata sindaco Elisa Parenti – saranno il forte collante di questa coalizione unita, ampia, inclusiva, competente e affidabile. E fra i candidati di tutte le liste saranno rappresentati con impegno categorie professionali, associazioni del territorio, famiglie e imprese.” Dopo l’apertura della sede elettorale, si continua con il calendario di aperitivi nelle frazioni iniziando l’11 aprile al Seven Club di Casinalbo. E’ inoltre online il sito www.elisaparenti.it, con cui è possibile contattare candidata e coalizione.

In foto, da sinistra: Corrado Bizzini (capolista Formigine Città in Movimento), Luca Malagoli (segretario Partito Democratico Formigine), la candidata Sindaco Elisa Parenti, Armando Pagliani (capolista Formigine al Centro), Teresa Grasso (AVS), Giulia Martina Bosi (Formigine Viva), Alessia Nizzoli (Movimento 5 Stelle), Paolo Fontana (AVS)