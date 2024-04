Castelnuovo, fine settimana all’insegna del verde e della sostenibilità

Sarà un fine settimana all’insegna del verde, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità a Castelnuovo Rangone. Sono tanti gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale per valorizzare l’importante patrimonio di verde pubblico a disposizione dei cittadini, tanto più fruibile con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Sabato 13 aprile si comincia alle 9.30 dal parco di via Pirandello con la tradizionale iniziativa “Un albero per ogni neonato”. Come ogni anno, saranno messe a dimora piantine appartenenti a specie della flora spontanea locale e provenienti da vivai forestali, per dare il benvenuto nella comunità alle bambine e ai bambini nati o adottati nel corso del 2022 (sabato 20 aprile l’iniziativa sarà replicata per i nati nel 2023). A seguire, alle 10.30, il parco sarà intitolato a Gianni Rodari, tra i più amati scrittori per l’infanzia e unico italiano ad essersi aggiudicato il premio Hans Christian Andersen. Alle 11 la mattina si concluderà con l’inaugurazione del Sentiero dei diritti delle bambine e dei bambini.

Sempre sabato 13 aprile, ma nel pomeriggio, altro taglio del nastro: questa volta ad essere inaugurato sarà il Giardino dei Lions, all’incrocio tra via Zanasi e via Montanara. Il programma dell’iniziativa – promossa dall’Amministrazione comunale e dal Lions Club Castelnuovo Rangone in collaborazione con l’Associazione Movimento è Salute – prevede una passeggiata ludico motoria di circa 7 chilometri con partenza alle 16 da via Roma in direzione Montale e arrivo in via Zanasi, dove alle 17.30 si terrà l’inaugurazione vera e propria, alla presenza del Sindaco, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dei soci del Lions Club Castelnuovo Rangone.

Tante le iniziative a tema ambientale anche domenica 14 aprile all’interno della Fiera dell’Ecosostenibilità, che si terrà per tutta la giornata in centro storico. Dal mercato del riciclo al mercato agricolo biologico, dai bio-borlenghi del Distretto Biologico Valli del Panaro alle torte proposte dagli Scout, fino all’incontro alle 11 in via Roma con la biologa nutrizionista Florencia Andrea Ceppa, relatrice della conferenza “Coltivare la Salute – Alimentazione sana e consapevole per noi e il nostro microbiota”. Nel corso della giornata saranno organizzati anche momenti dedicati ai bambini, come il mercato della compravendita e scambio di giochi e, alle 16 in via Roma, il laboratorio creativo a cura di Ceas.