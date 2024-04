Al via l’edizione europea del concorso Tile Competition

Ha preso il via l’edizione 2024 del Ceramics of Italy Tile Competition, il concorso internazionale di architettura dell’industria ceramica italiana e Cersaie che premia le migliori opere architettoniche realizzate con superfici ceramiche italiane. Tile Competition nasce dall’unione dei due concorsi della ceramica italiana, il Design Competition per il mercato nordamericano, esistente da oltre trent’anni, e La Ceramica e il Progetto, da undici anni la competizione per l’Italia. Il nuovo concorso riguarderà sia l’Europa che il Nord America, ad anni alterni, partendo nel 2024 dall’Europa e poi dal Nord America nel 2025 ed è aperto a tutti i progettisti che hanno realizzato progetti in Europa, con uso di superfici ceramiche italiane, completati tra il 1° gennaio 2020 e il 29 febbraio 2024. Partecipare è facile e gratuito: basta compilare il modulo online sul sito www.tilecompetition.com entro il 31 maggio 2024.

Il concorso si articola nelle categorie Residenziale, Non Residenziale, Arredo Urbano, Design/nuove applicazioni e Studenti. E’ possibile presentare più di un progetto per la stessa categoria o per categorie differenti: si possono caricare opere ex-novo, ristrutturazioni o interventi di recupero architettonico, che hanno visto l’impiego di superfici ceramiche italiane prodotte e commercializzate a proprio marchio da aziende licenziatarie del marchio Ceramics of Italy.

La Giuria internazionale esaminerà i progetti pervenuti, tenendo in considerazione creatività, funzionalità, appeal estetico e sostenibilità dei progetti iscritti al concorso e l’uso del materiale ceramico. Presidente di Giuria è Louisa Hutton (architetto fondatore dello studio Sauerbruch-Hutton di Berlino) affiancata da Domitilla Dardi (storica e curatrice di design del MAXXI di Roma), Luca Molinari (architetto e Professore di Teoria e Progettazione Architettonica dell’Università della Campania), Steve Clem (architetto dello studio TVS di Atlanta e Tampa) ed Emilio Mussini (Presidente Commissione Attività Promozionali e Fiere Confindustria Ceramica).

La cerimonia di premiazione dell’edizione europea del Ceramics of Italy Tile Competition si terrà a Cersaie il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno (Bologna, 23-27 settembre) nel pomeriggio di giovedì 26 settembre 2024.