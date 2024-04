Al via la collaborazione tra le Polizie locali di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro

I Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro hanno siglato un accordo per la realizzazione di servizi di controllo congiunti di Polizia Locale e garantire una fattiva collaborazione tra enti in caso di necessità di un maggiore contingente di personale rispetto a quello già a disposizione.

“La finalità dell’accordo è quella di garantire lo svolgimento coordinato di alcune specifiche attività della Polizia Locale, sia in presenza di episodi di degrado urbano che di situazioni di scarsa sicurezza per la cittadinanza, ma anche più semplicemente in occasioni che rendano necessaria o utile una maggiore presenza sul territorio, che potrà essere realizzata sotto forma di servizio congiunto” – commenta il Sindaco Giovanni Gargano.

L’accordo intende perseguire una serie di obiettivi congiunti, tra i quali la realizzazione di un impiego coordinato del personale e delle risorse strumentali nelle problematiche dei due territori, il presidio del territorio attraverso attività di vigilanza in modalità coordinata, per una maggiore efficacia e il miglioramento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza in termini di sicurezza e di contrasto del degrado urbano.

“L’accordo è frutto di una visione d’insieme finalizzato ad una forte collaborazione tra i due comandi di Polizia Locale. Con questo accordo vogliamo aumentare gli strumenti in mano alla Polizia per il controllo e la tutela del nostro territorio e delle nostre comunità. Siamo convinti collaborando su determinati progetti gli interventi potranno essere più efficaci” – ha aggiunto Luca Brighetti, Assessore alla Sicurezza del Comune di San Cesario.

I servizi congiunti interessano principalmente: attività di controllo ai fini della sicurezza urbana e finalizzate a combattere fenomeni di inciviltà, come lo stazionamento di persone non autorizzate nei pressi di attività commerciali o aree industriali e di parcheggio; attività di polizia stradale, come controlli periodici e supporto alla viabilità in caso di sinistri stradali particolarmente complessi e tutti quei servizi di emergenza non prevedibili o programmabili. Potranno essere disposte inoltre eventuali ulteriori attività congiunte, sempre nell’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, nel caso i responsabili dei due servizi lo ritengano necessario e utile.

Nell’ambito dell’accordo potrà infine essere utilizzato il gabinetto di polizia scientifica, presente nel Comando di Polizia Locale di Castelfranco Emilia, per eventuali attività di identificazione che si rendessero necessarie nel corso di operazioni coordinate.