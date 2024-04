“Una Cena d’addio” chiude la stagione OFF al Teatro Fabrizio De Andrè

Venerdì 12 aprile alle ore 20:30 l’ultimo appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De Andrè sarà “Una Cena d’addio” commedia tragicomica che smaschera l’ipocrisia. Lo spettacolo, scritto da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, è una produzione Fondazione Via Maestra (Teatro Concordia di Venaria) /Compagni di Viaggio / Onda Larsen. La regia è firmata da Andrea Borini, in scena Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis.

Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rendono conto di passare troppo del loro tempo a vedere persone che, oggi come oggi, non sceglierebbero più di frequentare. E così decidono di darci un taglio: per ognuna delle persone che vogliono lasciare fuori dalle loro vite organizzeranno una “Cena d’addio” per salutare degnamente gli ex amici e lasciare in loro un buon ricordo, ma non tutto va come avevano previsto…

“A chiudere la stagione Off sarà una commedia inedita in Italia, tradotta dal francese appositamente per la compagnia e di cui deterrà l’esclusiva italiana per due anni. Gli autori dello spettacolo sono gli stessi di “Le Prénom”, conosciuto in Italia come “Cena tra amici” un grande successo internazionale sia in teatro sia al cinema.” racconta Enrico Lombardi

Come per tutti gli altri appuntamenti nelle stesse serate e orari in cui sono programmati gli spettacoli della stagione Off verrà attivato presso la Sala Espositiva Gino Strada a Casalgrande “Off-Lab. Laboratorio di intrattenimento per i figli dei nostri spettatori”, un laboratorio per i bambini dai 5 ai 10 anni in cui alcuni operatori Quinta Parete intratterranno i bambini mentre i loro genitori saranno in teatro a guardare gli spettacoli. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 dell’11 aprile contattando il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org