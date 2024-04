Servizi antidroga in stazione a Reggio in sinergia tra Polizia di Stato e unità cinofila della Polizia Locale

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 aprile, operatori della Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, coadiuvati dall’unità cinofila e da una pattuglia della Polizia Locale, tutti coordinati da un Funzionario della Questura, hanno svolto dei mirati servizi Antidroga nella zona stazione Storica di Reggio Emilia.

Durante il servizio, in Piazzale Europa, nelle adiacenze della zona skatepark, il grande fiuto di Viktor, cane antidroga della Polizia Locale di Reggio Emilia, ha permesso di rinvenire, sparpagliati nel piazzale e occultati tra le pietre, 5 pezzi di sostanza solida marrone, poi accertato essere sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 128 grammi.

Sempre in piazzale Europa, inoltre, l’unità cinofila ha segnalato la possibile presenza di sostanza stupefacente addosso ad un soggetto, un 17enne di origine egiziana, regolare sul territorio nazionale, effettivamente trovato poi in possesso di altri 23 grammi di hashish a seguito di perquisizione.

Vista la modica quantità di sostanza rinvenuta addosso al ragazzo e considerata l’assenza di bilancino di precisione o qualsivoglia materiale dedito al confezionamento dello stupefacente, il 17enne è stato deferito in via amministrativa alla Prefettura ex art. 75 D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

I risultati ottenuti ieri confermano ancora una volta l’importanza e l’utilità dei servizi Antidroga che ogni settimana vengono organizzati dalla Questura di Reggio Emilia in sinergia con la Polizia Locale.