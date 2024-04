Scontro auto-moto sulla via Emilia a Reggio. Grave il centauro

Un motociclista 30enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamane poco dopo le 8:00 sulla via Emilia e Pieve Modolena. La moto condotta dall’uomo si è scontrata con un’autovettura. Nell’impatto il motociclista e finito a terra riportando traumi importanti. Soccorso dai sanitari inviati sul posto dal 118, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.