Mercoledì 10 aprile alla Villa di Campogalliano il concerto di Nero d’Abito

Terzo appuntamento in Villa con la musica dei giovani campogallianesi. Mercoledi 10 aprile saranno i Nero d’Abito i protagonisti del concerto del ciclo “LaVillaLiveMusic”, presso i locali del gastropub, nei locali antistanti il centro, in via Mattei 13.

La serata, organizzata in collaborazione col Centro Giovani Villa Bi e col patrocinio del Comune di Campogalliano, prevede l’esibizione del gruppo composto da Chiara Maisto e Potito (Tito ) D’adamo, cioè i Nero d’abito.

L’Ingresso è gratuito e il divertimento èp assicurato.

I Nero d’abito propongono musica pop, con leggere sfumature rock, che spesso viene dimenticata…aiutando a ricordare da dove veniamo!

Canzoni che ci faranno dire: “aahhhhh… ma è questa! Bellissima!!!”

Per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile chiamare il numero 059.6233356