La Pallanuoto reggiana sbaraglia la Stilelibero Preganziol

Nella seconda partita del girone di ritorno del Campionato maschile regionale di serie C., svoltasi sabato 6 aprile presso la piscina Ferreti-Ferrari di Reggio, la squadra capolista in Campionato domina fin da subito e il match si conclude con la vittoria granata per 14 a 3. Con 31 punti la Reggiana Nuoto continua ad assicurarsi il posto in testa alla classifica, seguita dalla Mestrina Nuoto (28) e dalla Sporting Lodi (24).

Prestazione di spessore per i ragazzi granata dopo la pausa di Pasqua. Dal primo tempo i ragazzi granata impongono il loro gioco con pochi errori e tanta voglia di dimostrare che il primo posto nel girone è meritato. Fin da subito la trasferta risulta dura per i ragazzi della Preganziol, che si rifanno un po’ nel secondo quarto, ma la partita ormai è già chiusa. Al termine dell’ultima frazione la Reggiana si impone sul Preganziol con un sonoro 14 a 3, che lascia poco spazio a commenti e interpretazioni.

“Sabato con Preganziol è stata una partita che siamo riusciti a rendere semplice – afferma Riccardo Curti, centrovasca -, indirizzandola fin da subito nel primo tempo. Venivamo dalla pausa di Pasqua e gli allenamenti per preparare la partita non erano tanti. È importante fare bene in questi incontri per arrivare il più pronti possibile al match con Mestre, dove ci giocheremo buona parte del Campionato”.

“Una partita che non è stata mai in discussione – commenta il mister Filippo Franceschetti -. Era una partita alla portata, dovevamo far vedere che avevamo già smaltito la ruggine delle vacanze pasquali e così è stato. Sono soddisfatto sia della prestazione sia del risultato. Da segnalare l’esordio stagionale del 2009 Diego Giaroli, e il fatto che Mestre ha battuto Lodi nello scontro diretto che c’è stato sabato a Mestre: adesso Lodi si trova a -7, ormai non ci possiamo più nascondere per quanto riguarda l’accesso ai Playoff”.

Marcatori: Curti (4), Bussei (3), Montante (2), Algeri (2), Magnani S. (1), Righetti (1), Ruini (1).

Parziali: 4-0, 8-2, 10-3, 14-3.

Il prossimo appuntamento è per sabato 13 aprile, alle 20:00, a Bolzano, presso la piscina Albert Pircher, contro la Rari Nantes Trento.