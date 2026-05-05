HomeBassa modeneseConcordia, Rendiconto 2025: avanzo di 961 mila euro, investimenti su servizi e...





Concordia, Rendiconto 2025: avanzo di 961 mila euro, investimenti su servizi e territorio

Bassa modeneseConcordia
Tempo di lettura 2 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025, che si chiude con un avanzo libero di 961.000 euro. Un risultato significativo che conferma la solidità dei conti dell’ente e la capacità dell’amministrazione di coniugare equilibrio finanziario e investimenti a favore della comunità.

La seduta ha assunto un valore particolarmente simbolico: a 14 anni dal sisma, il Consiglio è tornato a riunirsi nella storica sede di Palazzo Corbelli, segnando un momento importante per tutta la cittadinanza e l’inizio di una nuova fase.

Nel corso del 2025 l’amministrazione ha continuato a mettere al centro le persone, destinando quasi 3 milioni di euro a scuola, politiche sociali e sostegno alle famiglie. Parallelamente, è stato mantenuto un elevato livello dei servizi, accompagnato da un ulteriore miglioramento degli indicatori finanziari: il debito pro capite è sceso a 68,9 euro, in netto calo rispetto agli anni precedenti.

Positivi anche i dati sulla capacità di riscossione. Il tasso complessivo di incasso si attesta intorno all’80%, mentre per le entrate tributarie la performance risulta ancora più elevata. In particolare, sull’IMU si registra un buon livello di accertamento e una capacità di recupero dei residui superiore al 90%, a conferma dell’efficacia dell’azione amministrativa nel medio periodo.

Rimane centrale la sfida di garantire servizi di qualità – in ambito sociale, educativo, culturale e della sicurezza – in un contesto caratterizzato da risorse correnti sempre più limitate. Proprio per questo, il risultato raggiunto assume un valore ancora maggiore: una gestione attenta e responsabile ha consentito di mantenere elevati standard senza compromettere la sostenibilità dei conti pubblici.

Determinante, inoltre, la capacità dell’amministrazione di intercettare risorse esterne attraverso bandi e finanziamenti, ampliando le opportunità di investimento senza gravare sul bilancio comunale.

Tra gli interventi avviati o in fase di progettazione si segnalano la riqualificazione di Piazza Roma, l’avvio del percorso per il completamento della ciclabile Concordia-Fossa, con una copertura economica di 450.000 euro, la progettazione della riqualificazione degli spogliatoi del centro sportivo, con candidatura al Conto Termico 3.0; la riqualificazione dell’ex piastra commerciale, finanziata dalla Regione; l’avvio del nuovo Piano Urbanistico.

Non sono mancati interventi su ambiente e sostenibilità, il sostegno alle associazioni sportive e di volontariato, iniziative culturali e azioni per la sicurezza del territorio. A queste si affiancano l’accreditamento del centro storico come hub urbano, nuove risorse regionali in arrivo, il supporto alle attività commerciali e la partecipazione alla ZLS regionale.

Il rendiconto 2025 evidenzia quindi un ente solido, capace di affrontare le sfide future – tra minori risorse e bisogni sociali in crescita – trasformando in modo efficace le risorse disponibili in servizi, opere e opportunità per la comunità.

















Redazione 1

Ultime notizie