Domenica a Formigine torna il vintage Pride Market

Vintage Pride Market è un evento unico dedicato al mondo del vintage ideato da Valentina Ferrarini e Alice Fusco nel novembre 2022.

Domenica 14 aprile, Vintage Pride Market propone la settima edizione presso il parco di Villa Benvenuti a Formigine e saranno presenti 50 espositori.

Vintage Pride Market è molto più di un semplice mercato vintage. È un evento che promuove la condivisione della bellezza, la consapevolezza del riciclo e l’amore per la creatività. L’iniziativa vuole far apprezzare l’estetica e l’eleganza del passato, offrendo al pubblico la possibilità di acquistare pezzi unici e originali; acquistare capi e oggetti vintage significa dare loro una nuova vita contribuendo così maggiormente alla sostenibilità ambientale.

Vintage Pride Market diventa un’occasione speciale per gli appassionati del vintage di riunirsi, condividere le loro esperienze e scoprire nuove realtà. Ogni edizione, infatti, riflette l’anima del luogo in cui si manifesta, creando nuove connessioni tra pubblico ed espositori e facendo conoscere nuovi luoghi del territorio.

L’evento è organizzato da Undici Store e l’Orto in Cassetta, in collaborazione con Via Mazzini 43, Lety Flip e con il gruppo Avis “Zingher dal Tabar”, con il patrocinio del Comune di Formigine e il supporto di Proform.

L’ingresso è gratuito, gli espositori saranno presenti dalle ore 10 alle ore 20. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: vintagepridemarket@gmail.com.