“Una casa e una dispensa”: sabato a Fiorano incontro sulla legalità e sui beni confiscati che diventano beni comuni

La mattina di sabato 13 aprile, dalle ore 9.30, presso il teatro Astoria di Fiorano Modenese (piazza Ciro Menotti, 8), si svolgerà un importante incontro dedicato al tema della legalità dal titolo “Una casa e una dispensa, beni confiscati alla criminalità diventano beni comuni” a cui sono invitati tutti i cittadini e le scuole.

L’iniziativa si colloca all’interno della rassegna GAL (GenerAzione Legale), organizzata dai Comuni del Distretto ceramico, con il sostegno della regione Emilia Romagna.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Tosi e del prefetto di Modena, Alessandra Camporota, interverranno Vincenza Rando, senatrice membro della Commissione antimafia del Senato, Tatiana Giannone, referente nazionale del settore beni confiscati dell’associazione Libera e Francesco Menditto, procuratore presso il tribunale di Tivoli (RM) e componente del Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Modererà il giornalista Paolo Borrometi, condirettore di AGI (Agenzia Giornalistica Italia) e scrittore che si occupa con coraggio di organizzazioni mafiose.

L’idea dell’incontro e il titolo dello stesso nasce dalla recente assegnazione in via definitiva al Comune di Fiorano Modenese di due appartamenti e un capannone ad uso industriale, siti in via del Commercio a Spezzano. I beni confiscati alla criminalità organizzata verranno utilizzati per due progetti sociali distrettuali: alloggi di emergenza per accogliere persone in situazioni di povertà estrema (progetto “Housing first) e per la sede definitiva dell’hub logistico alimentare “La Dispensa del distretto”. Il capannone diventerà infatti il luogo di stoccaggio delle derrate alimentari raccolte che andranno a rifornire i punti territoriali di distribuzione alle famiglie in condizioni di povertà (Caritas, emporio solidale e altri), evitando in questo modo il rischio di spreco di risorse alimentari eccedenti ed una equa distribuzione delle derrate in base alle necessità.

Alle ore 12.00, l’incontro sulla legalità si sposterà dal teatro Astoria a via del Commercio, 19, a Spezzano, dove Elisa Rossetti, dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, illustrerà i due progetti sociali che verranno realizzati nei beni confiscati ed assegnati al Comune di Fiorano Modenese.