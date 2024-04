‘Renatissimo’ al Duse di Bologna: omaggio di Decaro e Ànema a Carosone

Con ‘Renatissimo’, in scena stasera, lunedì 8 aprile alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, gli Ànema ed Enzo Decaro rendono omaggio ad uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento: Renato Carosone.

Diplomatosi in pianoforte a soli diciassette anni nel prestigioso Conservatorio di San Pietro a Majella, Carosone si impose nel Dopoguerra come uno degli artisti più amati, paragonabile per popolarità a Domenico Modugno, con il quale condivise un grande successo discografico anche negli USA. La sua musica, le sue interpretazioni, la sua biografia sono indissolubilmente legate a Napoli e alla grande tradizione partenopea, ma le sue straordinarie qualità artistiche hanno fatto il giro del mondo. Ne è recente testimonianza il successo planetario del remix di Tu vuò fa l’americano.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it