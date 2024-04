“Mettici la mano” giovedì e venerdì in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna

Tornano sul palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna il Brigadiere Maione e Bambinella in Mettici la mano, la pièce spin-off della fortunata serie televisiva “Il commissario Ricciardi” scritta da Maurizio De Giovanni e con la regia di Alessandro D’Alatri, in scena giovedì 11 e venerdì 12 aprile alle ore 21.00.

Nel ruolo dei due protagonisti Antonio Milo (Brigadiere Maione) e Adriano Falivene (Bambinella) – già interpreti della serie tv – a cui si aggiunge Federica Totaro nei panni di Melina, che sostituisce la prevista Elisabetta Mirra impossibilitata a prendere parte allo spettacolo per sopraggiunti e inderogabili impegni personali.

La trama, ambientata nella primavera del 1943 nella città di Napoli – devastata dalle conseguenze del nazifascismo – si aggira attorno ai tre personaggi che si ritrovano, inaspettatamente insieme, in uno scantinato, un rifugio improvvisato che li riparerà dal pericolo dei bombardamenti: Bambinella, un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti, il Brigadiere Maione e Melina, una ventenne appena arrestata da Maione per aver sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca per il quale la ragazza faceva la cameriera. E mentre fuori le voci della gente si trasformano in un pauroso silenzio, il dialogo tra i tre si fa sempre più profondo e serrato con una serie di riflessioni sulla vita, la morte, la giustizia, la fede, ma anche la fame e l’arroganza del potere.

