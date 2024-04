Il Sindaco ha accolto in Municipio il Capo di Stato Maggiore Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello

“In questo difficile momento storico percorso da tensioni internazionali e da guerre che minacciano la stabilità dell’Europa, la vostra presenza è importante per mantenere equilibrio e pace”, ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli accogliendo in Municipio il Capo di Stato Maggiore Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello in visita a Modena accompagnato dal Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin.

L’incontro, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 8 aprile è stato per il sindaco Muzzarelli una gradita occasione per ringraziare sentitamente, anche a nome di tutta la comunità modenese, il Capo di Stato Maggiore e, insieme a lui, tutte le donne e gli uomini dell’Esercito italiano impegnati sui fronti più complessi dello scacchiere internazionale, così come nel presidio del territorio accanto alle forze dell’Ordine e alla Polizia locale.

“I vostri giovani allievi, dotati di notevoli capacità e di un grande senso di equilibrio sono risorse fondamentali per il futuro di questo Paese e di questa Europa che tutti insieme dobbiamo impegnarci a tenere uniti”, ha infine sottolineato il sindaco Muzzarelli omaggiando il Capo di Stato Maggiore con una boccetta di balsamico dell’Acetaia comunale e con una copia del volume fotografico “Effetto Moden” di Franco Fontana.

Al sindaco il Capo di Stato Maggiore Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello ha consegnato il crest dell’Esercito Italiano con lo stemma araldico di Forza Armata.