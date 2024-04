Gestione rifiuti: incontro con i cittadini a Fiorano Modenese

Martedì 9 aprile alle 20.30 presso Casa Corsini l’Amministrazione del Comune di Fiorano Modenese insieme ad Hera incontrano i cittadini per restituire i risultati e l’andamento del servizio di gestione rifiuti ad un anno dalla sua modifica.

“Riteniamo giusto fare una restituzione ai cittadini su come sta andando il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. – sottolinea il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Francesco Tosi – Li incontrammo un anno fa per spiegare le ragioni di questo cambiamento e il suo funzionamento. Ora riporteremo i risultati ed Hera sarà disponibile per un confronto con i cittadini, considerato che sono proprio i cittadini i protagonisti di questo impegno nel rispetto dell’ambiente.”

A Fiorano Modenese nel 2023 la raccolta differenziata ha superato l’obiettivo dell’84% che la legge regionale fissa per i comuni di pianura e risulta superiore di 14 punti percentuali rispetto alla media registrata a fine 2022 (70,28%). Considerando che il dato medio 2023 include anche i valori dei mesi di gennaio e febbraio, in cui la nuova modalità di raccolta con porta a porta era ancora in fase di avvio, per cui l’andamento positivo si può considerare strutturale dal momento che la percentuale di raccolta differenziata mensile, a partire da marzo 2023, con il sistema a regime, non è mai scesa sotto l’84% e a novembre ha anche superato l’88%.