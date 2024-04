Formigine aderisce anche quest’anno al Fondo per la sicurezza delle piccole imprese

Anche per l’anno 2024 il Comune di Formigine aderisce al Fondo per la sicurezza a beneficio delle piccole imprese maggiormente esposte a fatti criminosi istituito dalla Camera di Commercio, confermando un importo pari a 2mila euro.

Il bando è rivolto alle piccole imprese per finanziare i sistemi di videoallarme antirapina, collegati in video alla Questura e ai Carabinieri; videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni; casseforti, porte e serrande blindate, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna interni ed esterni installati allo scopo di consentire la vista dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi, sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio del denaro e, per il primo anno, contratti con istituti di vigilanza e spese per il ripristino dei danni a seguito di atti vandalici.

Afferma l’Assessore alla Sicurezza Urbana Corrado Bizzini “Il nostro Comune aderisce a questo bando dal 2001. Negli ultimi 8 anni, sono stati 37 gli interventi finanziati. Auspichiamo nell’interesse delle piccole imprese, come aiuto concreto che, assieme alla Camera di Commercio, possiamo fornire”.