Festival della Comicità Italiana 2024: al teatro Dadà di Castelfranco Emilia la seconda finale

Davanti ad un pubblico numeroso si è tenuta la seconda finale del Festival della Comicità Italiana 2024 al teatro Dadà di Castelfranco Emilia, condotta da Riccardo Benini.

Tutti e sei i campioni in gara avrebbero meritato la qualificazione per la finalissima del 9 maggio al teatro Storchi.

Ce l’hanno fatta :

RUBEN SPEZZATI da Brescia, che ha presentato un pezzo comico e musicale, bravissimo;

ADEL da Roma che ha portato in scena le sue origini marocchine e egiziane presentando una comicità davvero irresistibile;

DENISE GIAMMUSSO, la vera rivelazione della serata che ha proposto un monologo sul mantra.

Quarto classificato, che va al ballottaggio, è MASSIMILIANO CIMINO imitatore napoletano, che conoscerà il suo destino soltanto dopo la serata finale di Vignola che si terrà al Teatro Fabbri sabato 13 aprile.

Anche il Premio Oscar Libreria Margaret Herrick (attualmente in corsa per il David di Donatello come Migliore attore Protagonista nel film Torino Criminale) Mauro Tarantini e il comico salernitano Vincenzo D’andretta sono stati molto apprezzati dal pubblico.

Irresistibili gli ospiti del Festival, a partire dal grande Stefano Chiodaroli per continuare con il duo Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale, molto amati dal pubblico.

Infine la cantautrice Giulia Sancassiani ha deliziato la platea con un suo inedito e un omaggio a Lucio Dalla, struggente la sua interpretazione di “Anna e Marco”.

Appuntamento a sabato 13 aprile al Teatro Fabbri di Vignola con la terza finale.

Biglietti in vendita a euro 15. Info tel 3337984821